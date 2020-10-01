Министерство экономического развития РФ совместно с Федеральной налоговой службой определит и обнародует критерии, которые позволят разграничивать самозанятость и предпринимательство. Об этом, как передает ТАСС , заявил в пятницу министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с бизнес-сообществом Камчатского края.

«Мы сейчас поставили задачу вместе с налоговой службой определиться до конца и дать публичное объяснение, что потом налоговая служба будет считать применением механизмов оптимизации, когда трудовые отношения трансформируются в самозанятых, а что останется, условно, режимом самозанятости... Все-таки самозанятость должна остаться определенной нишей, она не должна полностью поглотить предпринимательство. Иначе предприниматели придут и скажут: а зачем нам тогда содержать фирму?» — сказал Решетников.

Кроме того, федеральным властям предстоит решить вопрос о том, должны ли самозанятые маркировать свой товар.

Налоговый режим для самозанятых в настоящий момент введен в 84 субъектах РФ. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% при работе с компаниями. По словам Решетникова, в России по состоянию на начало сентября насчитывалось 1,15 млн самозанятых.



Накануне МЭР сообщило о начале основного этапа формирования реестра предпринимателей — получателей поддержки. С 1 октября до 5 декабря 2020 года организации, предоставляющие поддержку субъектам МСП и самозанятым гражданам, должны отчитаться о реализованных в 2019—2020 годах мерах поддержки. Указанные данные будут включены в первый этап размещения сведений в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей поддержки, который запланирован на 20 декабря 2020 года. До настоящего момента сведения о поддержке, предоставленной субъектам МСП, не агрегировались.