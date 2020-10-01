Сильнее всего кризис ударил по работникам неформального сектора экономики, а лучше других ощущали себя сотрудники госкомпаний, пишут «Ведомости» , ссылаясь на исследование Научно-исследовательского центра социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС.

В этом году об ухудшении своего материального положения заявили 41,2% опрошенных работающих граждан, у 5,8%, напротив, финансовое состояние улучшилось, а 48,7% респондентов вообще не ощутили никаких изменений в своих доходах; среди самозанятых на ухудшение материального положения пожаловались 57,3%, среди работников частных фирм – 47,7%, среди работников госпредприятий – только треть.

Среди неофициально занятых об ухудшении своего материального положения заявили 58,3% респондентов, в нынешнем году они оказались и без доходов, и без социальной поддержки — работа в теневом секторе строится на личных контактах с потребителем, а поскольку потребители во время нынешнего кризиса были изолированы, неофициальные работники пострадали больше других.

По данным исследования, на новую работу перешли 10% опрошенных, 5,6% сообщили, что нашли работу хуже предыдущей, а 4,4% смогли устроиться лучше на новом месте. Также 20,6% самозанятых, 16,3% работников частных компаний и 13,7% сотрудников госпредприятий заявили, что с оптимизмом смотрят в будущее. Это может быть обусловлено, во-первых, тем, что данная группа граждан не в полной мере прочувствовала тяжесть экономического кризиса, вызванного пандемией, а во-вторых, наемные работники в какой-то мере подневольная категория занятых, положение которых на рынке труда в большей степени зависит не от их самостоятельных действий, а от стабильности экономической ситуации и государственной поддержки, считают специалисты РАНХиГС.