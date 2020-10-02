Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложением освободить от налогов туристические фирмы до конца 2020 года из-за пандемии.

«В сложившейся ситуации просим рассмотреть возможность повторного применения мер поддержки в виде освобождения субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в туристической отрасли, от уплаты налогов и взносов за третий и четвертый кварталы 2020 года, а также в виде автоматического переноса налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2019 год, на 12 месяцев», — говорится в документе.

По словам сенатора, в октябре сезон массового туризма заканчивается, до нового туристического сезона туроператоры планируют свою деятельность, исходя из заработанных в высокий сезон средств. «Турфирмы подходят к новому туристическому сезону на пределе своих финансовых возможностей, в расчете на начало заездов туристов. В 2020 году мероприятия, запланированные на весенние каникулы, не состоялись по причине введения ограничительных мер в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции. В результате туристические фирмы потеряли возможность заработка, также необходимо было решить вопрос с денежными средствами, предоплаченными за школьников в музеи, гостиницы, транспортные компании и так далее», — добавил Кутепов.

Также в письме подчеркивается, что в связи с закрытием границ полностью приостановлена деятельность туроператоров, специализирующихся на въездном туризме. Ее восстановление будет возможно не ранее апреля 2021 года, при этом все обязанности компаний по отношению к работникам и государству сохраняются в полном объеме и в 2020 году, пояснил Кутепов.