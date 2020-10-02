Банк «Восточный» повысил максимальную ставку процента на остаток по дебетовой «Карте № 1 Ultra» на 0,3 процентного пункта до 5,3% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Также в бонусную программу по «Карте № 1 Ultra» включены дополнительные категории для начисления повышенного кешбэка в размере 15%, а именно: на мобильную связь и общественный транспорт. При этом все другие преимущества карты продолжают действовать.

«Карта № 1 Ultra» — флагманский продукт в карточной линейке банка «Восточный». Его главное преимущество — программа кешбэка, по которой держатели карты могут сами выбирать категории товаров, за покупку которых будут получать повышенный кешбэк — до 7%. Всего установлено четыре бонусных категории — «За рулем», «Отдых», «Онлайн покупки» и «Всё включено». Менять выбор категории можно один раз в месяц», — говорится в релизе.

Кроме того, держатели карты Ultra получают повышенный процент на остаток средств на счете — 5,3%. Проценты начисляются при соблюдении двух условий:

на счете карты лежит от 10 тыс. до 1 млн рублей;

за отчетный период (с 26 числа предыдущего месяца по 25 число текущего месяца) по карте было потрачено не менее 10 тыс. рублей.

Дебетовую «Карту №1 Ultra» можно оформить в отделениях банка, на сайте кредитной организации, а также позвонив в контактный центр.