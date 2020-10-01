Банк «Санкт-Петербург» ввел новую кредитную карту «100 дней» .

Стоимость обслуживания составляет 99 рублей в месяц. Плата не взимается в первый год обслуживания и при покупках на сумму от 10 тыс. рублей в месяц. Комиссия за снятие кредитных средств в устройствах любых банков взимается в размере 3,9% годовых, минимум 390 рублей. СМС-информирование стоит 69 рублей в месяц.

Основные условия кредитования по новой карте следующие: лимит — до 750 тыс. рублей, ставка — от 25% до 25,9% годовых. Карта предусматривает льготный период до 100 дней на операции оплаты товаров и снятие наличных.



По карте предусмотрено начисление бонусов в рамках программы лояльности «Ярко», позволяющей пользователю возвращать 0,5% от стоимости всех покупок на счет карты и до 28% от стоимости покупок у партнеров банка. Накопленными бонусами можно возмещать покупки, совершенные у партнеров (1 бонус приравнивается к 1 рублю).