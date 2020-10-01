«Яндекс.Такси» в начале сентября запустило программу автокредитования для водителей — агрегатор стремится обелить рынок таксомоторных перевозок за счет перехода на прямые взаимоотношения с водителями, пишут «Ведомости» .

Кредитование водителей на покупку автомобиля происходит через банки: сейчас «Яндекс» реализует программу в партнерстве с «Русфинанс Банком», но ведет переговоры о подключении еще четырех банков, уточняет представитель; получить кредит смогут только россияне самозанятые водители или ИП, проработавшие в агрегаторе как минимум два месяца и совершившие за этот период 100 поездок без получения блокировок сервиса, размер процентной ставки для кредита рассчитывается индивидуально, начиная от 12,9% годовых. Оформить автокредит через «Яндекс.Такси» можно в режиме онлайн, без посещения офиса банка, при наличии паспорта и водительского удостоверения.

ВТБ прорабатывает возможность кредитования самозанятых, в том числе их сферы такси; сегодня автокредит могут получить как физические лица по двум документам — паспорту и водительскому удостоверению, так и ИП, сообщили в пресс-службе банка.

Как пояснил изданию источник на рынке таксомоторных перевозок, «Яндекс» заинтересован в наращивании доли водителей, работающих с сервисом напрямую, потому что такая схема более прозрачна для расчетов, до водить до 100% долю самозанятых в сервисе не планируется.