Вчера рынки акций ожидали решения по поводу нового пакета стимулов в США. Практически все российские акции снижались – индекс РТС потерял 0,3% до 1 175 пунктов, а индекс Московской биржи снизился на 0,9 до 2 889 пунктов на фоне снижения цены на нефть ближе к концу торговой сессии. Курс рубля продолжал восстанавливаться и укрепился на 0,1% до 77,59 руб./долл. Цены на нефть в конце торгового дня снижались, и Brent потеряла 4,3% до 40,40 долл./барр. на фоне опасений по поводу спроса и угасания надежд на новый пакет стимулов в США.

Негативный внешний фон и экс-дивидендная дата по акциям Сбера будут оказывать давление на российский рынок акций сегодня: Мы ожидаем, что российский рынок акций сегодня на открытии будет снижаться, и давление сохранится в течение всего торгового дня на фоне ухудшения настроения на мировых рынках и возобновления ухода инвесторов от риска. Негативный настрой рынок объясняется неспособностью США найти компромисс по новому пакету экономических стимулов и сообщениями в СМИ о том, что тесты на коронавирус Д. Трампа и его жены показали положительный результат. Кроме того, на российский рынок акций оказывает давление экс-дивидендная дата по бумагам Сбера и ВТБ, которая наступает сегодня. Главный сегодняшний катализатор рынков – данные по рынку труда в США. Ожидается, что рост рабочих мест в США продолжил замедляться в сентябре.

Джон Волш:jw alsh@alfabank.ru (Стратегия)

Объемы погрузки на РЖД снизились на 0,7% г/г в сентябре; ПОЗИТИВНО По данным РЖД, погрузка на сети РЖД снизилась на 0,7% в сентябре против снижения на 0,8% в августе. Эта цифра указывает на существенное улучшения трафика в последние два месяца, что судя по всему, отражает два важных фактора. Во-первых, существуют признаки роста железнодорожных торговых сделок между Китаем и Европой – контейнерный трафик из Китая в Европу вырос на 34% г/г за 8М20, в том числе увеличился примерно на 70% г/г в июле. Во-вторых, российские железные дороги запустили новый логистический механизм, который позволяет оптимизировать транзитный трафик. В результате, мы по-прежнему относительно оптимистично смотрим на динамику погрузки на РЖД в ближайшие месяцы, ожидая восстановления этого показателя до уровня 2019 в 4К20.

Наталья Орлова, Ph.D.: norlov a@alf abank.ru (Главный экономист)

Анна Киюцевская: AKiy utsev skaya@alfabank.ru (Старший аналитик)