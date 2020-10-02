АКРА присвоило статус «Рейтинг на пересмотре — развивающийся» по кредитному рейтингу Московского Индустриального Банка, следует из релиза агентства.

«Присвоение статуса «Рейтинг на пересмотре — развивающийся» по кредитному рейтингу ПАО «МИнБанк» отражает мнение АКРА относительно возможного изменения кредитного рейтинга банка в краткосрочной перспективе в зависимости от объема финансовой поддержки со стороны единственного акционера — Банка России», — отмечается в сообщении.

Статус «Рейтинг на пересмотре — развивающийся» предполагает возможное изменение рейтинга на краткосрочном горизонте 90 дней.

Аналитики ожидают, что в краткосрочной перспективе Банк России с высокой долей вероятности окажет МИнБанку финансовую поддержку, в том числе принимая во внимание гарантирование с 21 января 2019 года непрерывности деятельности банка в течение срока реализации плана участия регулятора в осуществлении мер по предупреждению банкротства МИнБанка.

К снятию статуса «Рейтинг на пересмотре — развивающийся» и подтверждению или повышению кредитного рейтинга могут привести восстановление позиций банка по капиталу в результате докапитализации; существенное снижение уровня проблемной задолженности и сокращение объема непрофильных активов на балансе банка.

К снятию статуса «Рейтинг на пересмотре — развивающийся» и понижению кредитного рейтинга могут привести потеря акционерного контроля над банком со стороны государства; отсутствие поддержки в части докапитализации со стороны Банка России; ухудшение позиции по фондированию и/или ликвидности, заключили в АКРА.