ВТБ с 1 октября снижает ставку по кредитам наличными и рефинансированию на 1,1 процентного пункта — до 6,4% годовых при условии оформления страхования. Предложение будет действовать до 30 ноября, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Кредит наличными можно получить в сумме от 50 тыс. до 5 млн рублей на любые цели и сроком до семи лет. Программа «Рефинансирование» позволит объединить несколько кредитов других банков в один и погасить задолженность в других кредитных организациях, а также получить дополнительные денежные средства до 5 млн рублей на любые цели.

Оформить заявку клиенты могут на сайте, в мобильном приложении «ВТБ Онлайн», в контакт-центре или офисе ВТБ.



«Кредиты наличными остаются самыми востребованными розничными продуктами у населения. За восемь месяцев 2020 года ВТБ выдал около 710 тыс. кредитов наличными на сумму более 520 млрд рублей. С начала года кредитный портфель в данном сегменте вырос на 6%, до 1,438 млрд рублей», — отмечается в релизе.