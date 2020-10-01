Банк ВТБ снизил ставки по потребительским кредитам.

Оформить кредит наличными или рефинансирование работники по найму (в том числе клиенты, имеющие действующий ипотечный кредит , по данным ВТБ или бюро кредитных историй) смогут на следующих условиях: при сумме от 100 тыс. до 999 999 рублей ставка составит от 6,4% до 12,2% годовых для «зарплатников» и от 7,9% до 14,2% для прочих клиентов; от 1 млн до 5 млн рублей — от 6,4% до 10,9% для зарплатных заемщиков (от 6,9% для остальных). Ставки действуют при условии оформления личного страхования, а в случае отказа надбавка составит 4—5 процентных пунктов. Срок финансирования — от шести месяцев до семи лет для зарплатных клиентов (для прочих — до пяти лет). Обеспечение не требуется.

Для неработающих пенсионеров программы доступна в сумме от 100 тыс. до 500 тыс. рублей ( для военных пенсионеров — до 800 тыс.) Ставка варьируется в диапазоне от 7,9% до 14,2% годовых при наличии страхования и от 11,9% до 18,2% при отсутствии финансовой защиты.



«Новое снижение ставок от банка ВТБ является хорошим стимулом для тех, кто еще думает — брать или не брать сейчас кредит. Такое предложение на данный момент является одним из самых выгодных на рынке потребительского кредитования », — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.