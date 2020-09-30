В сводном рейтинге банков по уровню цифровизации «Восточный» занял 13 место, поднявшись за полгода на 4 позиции.

Исследование проводилось на основе данных 50 крупнейших российских банков по величине активов. Аналитики изучили различные показатели лидеров отрасли, в частности, наличие актуальных цифровых сервисов, проникновение мобильных приложений банка, качество и скорость обработки обращений в соцсетях.

Согласно выводам экспертов, новые стратегии крупных игроков связаны с развитием информационных технологий, расходы на них в структуре операционных расходов банков растут. В период самоизоляции клиенты стали еще активнее пользоваться дистанционными каналами и банки отреагировали незамедлительно. Сервис крупных банков стал более привлекательным для клиентов, появились дополнительные онлайн-услуги.

«Построение легкого диджитального банка, в котором все основные услуги клиент мог бы получать дистанционно, является одним из важнейших направлений деятельности «Восточного». На этом пути мы достигли заметных успехов, которые получили высокую оценку экспертов «Сколково». Так, за полгода увеличилось количество пользователей ДБО банка на 23%, с января 2020 года объем гашений в ДБО вырос на 50%, количество р2р переводов - на 25%. Большинством услуг и продуктов банка «Восточный» клиент может воспользоваться в дистанционных каналах, что было крайне актуально на фоне распространения коронавируса. Также мы усилили работу с клиентами в социальных сетях, через которые они могут решить почти все свои вопросы», – говорит Ангелина Дмитракова, директор по цифровому бизнесу банка «Восточный».

Рейтинг и основные выводы исследования опубликованы на портале Банки.ру .