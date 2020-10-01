Альфа-Банк написал в Twitter, что знает о проблеме и занимается ее исправлением.
У Альфа-Банка наблюдаются сбои в работе сервисов, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает подобные инциденты в режиме реального времени.
Согласно данным портала, 48% пользователей, сообщивших о проблеме, не могут войти в систему, 26% не могут совершить платеж со счета, 24% говорят о сбое всех сервисов.
Альфа-Банк написал в Twitter, что знает о проблеме и занимается ее исправлением.
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