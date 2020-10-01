У Альфа-Банка наблюдаются сбои в работе сервисов, свидетельствуют данные сайта Downdetector , который отслеживает подобные инциденты в режиме реального времени.

Согласно данным портала, 48% пользователей, сообщивших о проблеме, не могут войти в систему, 26% не могут совершить платеж со счета, 24% говорят о сбое всех сервисов.



Альфа-Банк написал в Twitter , что знает о проблеме и занимается ее исправлением.