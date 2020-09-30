Ассоциация операторов фитнес-индустрии России направила письма премьер-министру России Михаилу Мишустину и членам правительства с предложением ввести для посетителей фитнес-клубов кешбэк за пользование услугами, пишет «Российская газета» .

Из-за пандемии в настоящий момент около 20% предпринимателей отрасли разорены, хотя ранее объем отрасли составлял 167 млрд рублей ежегодно, говорится в обращении к главе правительства. В организации отмечают, что не просят о прямых субсидиях. «Мы просим распространить зарекомендовавшую себя в других отраслях (в частности, в туризме) практику возврата гражданам части потраченных на фитнес средств (в формате кешбэк) в размере 20%, что позволит стимулировать спрос на занятия физкультурой и спортом, и не только сохранить уже существующих клиентов, реальные доходы которых снизились в связи с кризисом, и но и увеличить число занимающихся спортом россиян», — подчеркивается в документе.

По словам президента Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольги Киселевой, отрасль «недозарабатывает» от 20% до 40% — спрос на фитнес-услуги упал, так же, как и платежеспособность потребителей. Расходная часть бизнеса увеличилась, а доходы упали почти до 50%, в связи с этим возникает риск банкротств. Для того, чтобы поддержать отрасль, ей необходимо расширять рынок и расширять платежеспособный спрос, пояснила Киселева. Введение кешбэка в фитнес-услугах будет серьезно мотивировать клиента покупать членство в клубе, чтобы заниматься спортом и поддерживать здоровый образ жизни. В то же время бизнес получит новых клиентов. Наконец, эта инициатива идеально подходит для достижения одной из важнейших национальных целей, озвученных в указе президента РФ «увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов к 2030 году», отметила Киселева.