Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) на ближайшем заседании Совбеза РФ представит план по ликвидации подпольных кол-центров, ведущих свою деятельность из тюрем, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на источники. Служба планирует запросить 3 млрд рублей, чтобы установить технику, способную ситуативно генерировать помехи сотовой связи. О массовой работе таких кол-центров в тюрьмах говорят как представители банков, так и специалисты в области информационной безопасности.

По словам представителя компании «Ростелеком-Солар», еще в июне был зафиксирован трехкратный рост мошеннических операций через «телефонный фрод» за первые месяцы активной коронавирусной изоляции. Увеличилось количество звонков не только на мобильные, но и на стационарные номера, которыми пользуются пожилые люди.

Как пояснили эксперты, сама по себе идея глушить сотовую связь в тюрьмах неплоха. Нужно обеспечить должное покрытие территории, что может быть проблемой в случае нахождения пенитенциарных учреждений в густонаселенных районах, а также организовать объективный контроль за работой систем подавления сотовой связи, чтобы исключить человеческий фактор. Но даже глушилок в тюрьмах и колониях может оказаться недостаточно для борьбы с телефонным мошенничеством. По данным Group-IB, сейчас большинство кол-центров работают «на воле», иногда даже за границей.