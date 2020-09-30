Клиенты Синко-Банка (физические лица) могут совершать денежные переводы через Систему быстрых платежей (СБП) в мобильном приложении ATLAS. Об этом говорится в сообщении кредитной организации. Средства можно переводить на свои счета или счета других людей в любой банк, являющийся участником CБП.

Чтобы осуществить перевод, достаточно указать номер телефона получателя, далее — выбрать нужный банк из списка участников СБП и подтвердить операцию. Деньги зачисляются моментально.

Комиссия за исходящие переводы до 100 тыс. рублей не взимается, свыше комиссия составит 0,5% от суммы, но не более 1,5 тыс. рублей. Все входящие переводы — бесплатны.