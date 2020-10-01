СберБанк представил новый продукт «Накопительный счет». Как сообщили в кредитной организации, он сочетает «достоинства банковского вклада и счета: как и вклад, он позволяет получать проценты, но при этом является бессрочным и не содержит никаких ограничений на пополнение или снятие средств — на счете может быть любая сумма, включая ноль рублей».

Клиент может самостоятельно выбрать дату старта отчетного периода, на основании которого будет рассчитываться ставка начисления процентов. Так, клиент может открыть свой счет в день получения зарплаты, чтобы иметь возможность сразу его пополнить и получить максимальный доход, приводят пример в «Сбере».

Если в отчетный период (месяц с даты открытия накопительного счета) минимальный остаток (самое низкое значение остатка денежных средств на счете в течение отчетного периода) находится в диапазоне от 3 тыс. до 1 млн рублей, то на минимальную сумму остатка будет начислено 3% годовых. На остаток менее 3 тыс. рублей или на сумму, превышающую 1 млн рублей, будет начислено 0,01% годовых.



Открыть «Накопительный счет» можно только в дистанционных каналах: веб-версии и мобильном приложении «Сбербанка Онлайн» в любом регионе России. Такой счет у клиента может быть только один. Валюта счета — рубли.