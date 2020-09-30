Валютные торги в РФ открылись в четверг укреплением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара потерял примерно 43 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов, евро — 30 копеек. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 77,29 рубля (минус 34 копейки). Курс евро на 10:10 мск равнялся 90,73 рубля (плюс 32 копейки).

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в четверг утром рубль продолжит укрепляться по отношению к основным мировым валютам. Подъем на рынке энергоносителей и позитивная динамика валют развивающихся стран поддержат покупки в рубль, в результате чего пара доллар/рубль уйдет ниже 77,5 рубля, прогнозировал эксперт.

«В целом по рынку не ждем принципиальных изменений по итогам дня. Сильно волатильный боковик будет продолжен. Не произойдет серьезных перемен на рынке нефти, котировки которой останутся в диапазоне 40—43,5 доллара за баррель. Поводов для выхода из этого складывающегося боковика пока нет», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.