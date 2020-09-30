Райффайзенбанк расширяет ипотечное кредитование — начинает выдавать кредиты на покупку квартир и апартаментов на первичном или вторичном рынке, обремененных залогом стороннего банка. Об этом сообщили в финучреждении, пояснив, что ранее подобная сделка была возможна с условием, что к моменту выдачи кредита продавец погасит обязательства перед своим кредитором и снимет обременение.

«Теперь выдача ипотечного кредита заемщику происходит до снятия обременения. Это удобное решение и для тех, кто нашел квартиру мечты и вдруг узнал, что она еще в ипотеке , и для тех, кто решил по какой-то причине продать квартиру в залоге. Банк избавит клиентов от дополнительных забот, ведь безопасность сделки в этом случае гарантирована», — комментирует руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников.

В рамках программы действует ряд ограничений: