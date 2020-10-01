ЦБ установил официальные курсы валют на 2 октября.

Курс доллара понизился на 1 рубль 50,73 копейки, составив 77,2774 рубля (78,7847 рубля на 1 октября). Курс евро снизился на 1 рубль 70,65 копейки, до 90,7237 рубля (92,4302 рубля на 1 октября).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует укрепление к иностранным денежным единицам. На 13:16 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 77,33 рубля (минус 30 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 90,84 рубля (минус 22 копейки).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 77—77,48 рубля за доллар и 90,53—90,86 рубля за евро.