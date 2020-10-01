Минфин внес в правительство РФ поправки в Налоговый кодекс, которые предоставляют российским гражданам возможность ежегодно уплачивать налог в фиксированном размере в 5 млн рублей с доходов в виде прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК) без декларирования таких доходов. Об этом говорится в сообщении министерства.

«Предполагается, что ежегодный фиксированный платеж будет уплачиваться за все КИК физлица, а не за каждую компанию отдельно – образно говоря, это абонемент для владельцев КИК по очень выгодной цене. При этом отпадет необходимость рассчитывать и декларировать прибыль КИК, что снизит административную нагрузку на их владельцев», — отметил глава Минфина Антон Силуанов.

По его словам, этот шаг позволит двигаться в сторону деофшоризации российской экономики. Результатом должно стать привлечение в Россию налоговых резидентов, в частности с высокими доходами, то есть потенциальных инвесторов, что окажет положительный эффект для бюджета и российской экономики в целом, пояснил Силуанов.

Возможность ежегодно уплачивать налог в фиксированном размере будет предоставлена всем физическим лицам, добровольно раскрывшим сведения о КИК и своевременно уведомившим налоговый орган о переходе на новый режим уплаты. В случае перехода на уплату налога в фиксированном размере владельцы КИК должны будут применять этот режим в течение не менее пяти лет. Это обеспечит последовательность применения предлагаемого льготного режима. Исключение будет сделано для тех, кто перейдет на такой порядок уплаты уже в 2020 и 2021 годах. Для них обязательный минимальный срок применения этого порядка будет сокращен до трех лет.