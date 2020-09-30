Микрофинансовые организации (МФО) фиксируют снижение средней заявки на микрозаймы , пишет «Коммерсант» , ссылаясь на исследование «Юником24». Всплеск спроса на займы МФО в этом году пришелся на апрель—май. В апреле она достигла 43 тыс. рублей, годом ранее этот показатель не превышал в среднем 25 тыс. рублей.

В острый период кризиса сумма запросов клиентов МФО росла, а выдачи сокращались, следует из исследования. МФО увеличили долю отказов, и некоторые компании сократили займы до 8–10 тыс. рублей, чтобы избежать массовых дефолтов. Сейчас ситуация стабилизируется: после завершения режима самоизоляции сумма займа в августе составляла 32,2 тыс. рублей, выдачи — почти 13 тыс. рублей.

По мнению экспертов, в августе—сентябре и количество заявок на займы, и средние запрашиваемые суммы показали снижение в сравнении с первыми месяцами пандемии и сейчас пока нет причин для их роста. Вторая волна пандемии может затронуть банковских клиентов, для которых потеря работы — критичная вещь. Клиенты МФО и так не предоставляют справку 2-НДФЛ и не имеют постоянного дохода, поясняют эксперты. Растут риски невозврата среди социально уязвимых групп граждан, а также лиц с небольшими доходами.