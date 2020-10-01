Минэкономразвития пока не планирует продлевать мораторий на банкротство больше, чем на три месяца, но такую возможность в будущем не исключает. Об этом сообщил журналистам замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.

«Мы пока не планируем, но жизнь меняется. Пандемия, вторая волна, Европа закрывается, открывается. Пока мы полагаем (иначе бы продлили на полгода), что это завершающий плавный выход из моратория. Мы так прогнозируем, но дверь по продлению моратория мы не закрываем», — сказал Торосов.

Он отметил, что в ходе совещания с федеральными органами исполнительной власти и бизнесом были предложения продлить мораторий на полгода и больше, но был найден консенсус, что три месяца — это плавный период выхода из моратория.

«Компании могут подать на реструктуризацию, если они попали в сложное финансовое состояние в рамках моратория. К счастью, мы не видим всплеска подачи на реструктуризацию, и мы даем уже тем компаниям, которые реально попали в сложную ситуацию, еще три месяца, чтобы успеть подать (на судебную рассрочку — прим. ТАСС) до конца года и плавно выйти», — добавил он.

Замминистра отметил, что мораторий будет действовать до 7 января 2021 года. «Мы решили, что продлить мораторий надо частично до конца года, потому что понимаем, что сейчас тоже период довольно сложный. В принципе в сентябре — октябре есть всплески по болезням, связанным с гриппом, если еще COVID на это наложится, плюс школы открываются. Мы решили, что до конца года надо продлить, но только по пострадавшим отраслям», — подчеркнул он.



Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина сообщил, что правительство РФ продлевает до начала января 2021 года мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов для организаций и индивидуальных предпринимателей из отраслей, наиболее пострадавших во время пандемии. Такие компании в период действия моратория смогут также воспользоваться судебной рассрочкой.

Ранее в России был принят пакет мер по борьбе с пандемией, где, в том числе правительству предоставлялась возможность вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве в течение полугода.

Под мораторий на банкротство в России потенциально попадает более чем 500 тыс. организаций и 1,6 тыс. индивидуальных предпринимателей, сообщил Торосов.