По информации бизнес-омбудсмена, судья кассационного суда подчеркнул, что действия Зотова на момент его нахождения во главе лизинговой компании вытекали из его должностных обязанностей.
Кассационный суд отменил решение об аресте фигуранта так называемого «лондонского списка» — бывшего генерального директора лизинговой компании «ТрансФин-М» Дмитрия Зотова. Об этом сообщила в четверг пресс-служба уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова.
Напомним, в июне этого года сообщалось, что Зотова задержали в Москве в рамках нескольких уголовных дел, связанных с хищением из компании вагонов на сумму около 3 млрд рублей и фальсификацией документов.
Второй кассационный суд общей юрисдикции 1 октября удовлетворил кассационное представление первого заместителя московского межрегионального транспортного прокурора Алексея Сарычева по поводу избрания меры пресечения для Зотова. Решение Московского городского суда отменено, дело направлено на новое рассмотрение в ином составе суда.
Как сообщалось, 10 июня этого года Зотов вернулся в Россию авиарейсом из Риги по программе «лондонского списка» Бориса Титова, предусматривающей отсутствие заключения под стражу для добровольно возвращающихся в Россию фигурантов уголовных дел по экономическим статьям. Однако прямо в аэропорту Зотов был задержан, а на следующий день Хорошевский районный суд санкционировал его арест.
После этого Московская межрегиональная транспортная прокуратура опротестовывала выбор меры пресечения для Зотова в Московском городском суде, однако 29 июня апелляционная инстанция оставила решение Хорошевского суда в силе.
Впоследствии было вынесено решение об изменении Зотову меры пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении, а также незамедлительном освобождении из-под стражи. Однако решения судов двух инстанций об аресте до последнего времени еще оставались в силе, подчеркивается в сообщении Титова.
Кассационная инстанция согласилась с позицией прокуратуры и констатировала, что и Хорошевский районный суд, и Мосгорсуд не приняли во внимание нарушение следствием нормы Уголовно-процессуального кодекса, в соответствии с которой копия постановления об избрании меры пресечения вручается лицу, в отношении которого оно вынесено (а не только его защитнику). «В сентябре 2019 года следователь предъявил Зотову обвинение заочно, постановление о подписке о невыезде ему не направлял. Обращаясь в суд 10 июня 2020 года с ходатайством о заключении Зотова под стражу, следователь сам отменил подписку о невыезде. Однако поскольку Зотов ее не нарушал, поэтому и оснований для отмены не было. Более того, в судебном заседании следователь и не отрицал того, что Зотов покинул территорию России еще до начала уголовного преследования. Все обстоятельства его пребывания вне России были известны следствию, в том числе и то, что прибыть в Москву в более ранний срок он не мог ввиду прекращения авиасообщения из-за эпидемиологической обстановки», — рассказал Титов.
«Судья кассационного суда подчеркнул, что на момент инкриминируемых действий Зотов являлся генеральным директором ПАО «ТрансФин-М» и его действия вытекали из его должностных обязанностей. Иные должностные лица компании о них были осведомлены, мер к их пресечению не принимали, и до настоящего времени действия Зотова в гражданско-правовом порядке не оспорены», — отмечается также в релизе. Таким образом, требования УПК исключают возможность избрания для Зотова меры пресечения в виде заключения под стражу, заключает бизнес-омбудсмен.
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