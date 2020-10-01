При этом переводы до 100 тыс. рублей в месяц можно совершать без комиссии. Это стало возможно благодаря подключению банка к СБП. Сервис денежных переводов по номеру телефона будет осуществляется в Интернет-банке «Инбанк Online». Основные преимущества СБП - простота в использовании, мгновенное поступление денег на счет получателя, круглосуточная доступность и высокий уровень безопасности в соответствии со стандартами Банка России.

«Мы рады предоставить нашим клиентам новую возможность для перевода денежных средств. СБП значительно упрощает и ускоряет процесс перевода. А расширение числа участников сервиса делает его более функциональным и востребованным для пользователей» - прокомментировал Председатель Правления Инбанка, Сергей Юдинцев.