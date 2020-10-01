Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ОТП Банка на уровне «BB+» с «негативным» прогнозом. Полный список рейтинговых действий приводится в релизе агентства.

«Рейтинги ОТП Банка «BB+» подкрепляются потенциальной институциональной поддержкой со стороны материнского венгерского OTP Bank Plc и отражают мажоритарную собственность (98%), высокий уровень интеграции, общий бренд и репутационный ущерб в случае дефолта дочерней структуры с учетом широкого международного присутствия группы», — поясняется в релизе агентства.

Как поясняют аналитики, «негативный» прогноз по рейтингам банка отражает негативное давление на кредитоспособность OTP Bank Plc и, как следствие, на способность материнской структуры предоставлять поддержку в связи со вспышкой коронавируса.

Подтверждение рейтинга устойчивости банка «bb-» отражает мнение Fitch, что давление, обусловленное пандемией, снижением нефтяных цен и связанным с этим сокращением российской экономики, не привело к серьезному ухудшению финансового профиля банка. «Рейтинг устойчивости банка, с одной стороны, учитывает высокорисковую бизнес-модель банка, существенную долю цикличного необеспеченного розничного кредитования в активах (41% от суммарных активов на конец II квартала 2020 года) и умеренную прибыльность, и, с другой стороны, хороший запас капитала, стабильный профиль фондирования и достаточную ликвидность», — уточняется в сообщении.

Долгосрочные рейтингии рейтинг поддержки ОТП Банка могут быть понижены в случае ослабления способности или готовности OTP Bank Plc предоставлять поддержку российской дочерней структуре. Рейтинг устойчивости может быть понижен, если банк столкнется с более продолжительным или более сильным давлением на качество активов, что приведет к чистым убыткам и давлению на капитал.

Прогноз по рейтингам может быть пересмотрен на «стабильный» в случае ослабления давления на способность OTP Bank Plc предоставлять поддержку российской дочерней структуре. «Потенциал повышения рейтинга устойчивости ОТП Банка в настоящее время ограничен, если только риски для банка, связанные с вызванным пандемией экономическим шоком, не станут более умеренными; также необходимо, чтобы банк демонстрировал ограниченные отчисления в резервы под обесценение кредитов в течение экономического цикла и стабильную прибыльность при поддержании адекватного запаса капитала. Диверсификация бизнес-модели и структуры прибыли банка также была бы позитивной для его кредитоспособности», — указывают аналитики.