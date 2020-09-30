Банки могут использовать наработанные ранее способы, чтобы обойти новый закон, защищающий заемщиков от навязывания страховок, пишут «Известия» . Такие выводы сделали специалисты Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП), проанализировав работу кредитных и страховых организаций, а также закон, обязывающий банки возвращать заемщикам часть страховой премии при полном досрочном погашении кредита. Он также дает клиенту право вернуть страховку в течение 14 дней после заключения договора. Закон распространяется только на отношения, которые возникли после 1 сентября этого года.

В КонфОП считают, что, несмотря на принятие закона, некоторые страховщики и кредиторы попытаются найти основания не возвращать заемщикам деньги. Прежде всего вызывает опасение практика, по которой уже наработан приличный опыт — многочисленные случаи, когда заемщику продают страховку жизни, и банк выступает выгодоприобретателем в части остатка по кредиту, а по остальной сумме бенефициаром становится страхователь. В таком случае страховка оказывается как бы оторванной от кредита, и его досрочное погашение не может стать основанием для разрыва отношений со страховой компанией, так как полис продолжает действовать и после полного расчета с банком, объяснили в КонфОП.

Также есть случаи, когда условия договора со страховой компанией не предусматривают возврат премии при досрочном расторжении договора после окончания действия периода охлаждения, отметили в КонфОП. Кроме того, защитники прав потребителей обращают внимание на то, что многие банки берут полную стоимость страхования после заключения договора на многолетние кредиты, притом что со временем остаток долга уменьшается, поэтому должна уменьшаться и оплата страхования.

По словам экспертов, закон, нормы которого действуют уже месяц, хотя и нужный, но сырой. Если его доработать, права заемщика будут защищены лучше, чем в настоящее время, а самим клиентам нужно проявлять более активную позицию. Если заемщик хочет застраховать сам свою жизнь, здоровье или риск потери работы, чтобы его родственники в сложной ситуации не оказались вынуждены выплачивать кредит, то может это сделать самостоятельно, что на порядок дешевле, считают эксперты. В пресс-службе ЦБ заявили, что следят за выполнением новых норм, но пока не видят всплеска жалоб по этому поводу или попыток обхода законодательства.