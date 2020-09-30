Европейский банк реконструкции и развития снизил прогноз по росту ВВП России в 2021 году с 4% до 3%, сохранив свои ожидания по падению показателя в 2020 году на уровне 4,5%. Об этом говорится в обновленном макроэкономическом отчете банка, данные которого приводит ТАСС.

«Ожидается, что ВВП в России сократится на 4,5% в 2020 году в результате кризиса COVID-19 и падения цен на нефть, хотя введение общенационального плана восстановления экономики помогло смягчить некоторые из негативных последствий. В 2021 году ожидается рост ВВП на 3% при условии некоторого восстановления цен на нефть», — сказано в материале. Там отмечается, что прогноз подвержен значительным рискам.

В ЕБРР также полагают, что усилия правительства РФ по повышению устойчивости экономики в условиях пандемии окупили себя. «Спад во II квартале 2020 года на 8% в годовом исчислении был меньше, чем ожидалось, и экономическая активность снова начала расти», — указали в банке.

Там также отметили, что, несмотря на падение цен на сырье, нерабочий период весной и затраты на поддержку экономики, составившие 10% ВВП, России удалось продолжить накопление международных резервов, которые достигли рекордного уровня более чем в 600 млрд долларов в августе 2020 года.

«Несмотря на то что расходы на восстановление экономики превратили профицит бюджета в дефицит, он был профинансирован за счет прибыли, полученной Центробанком РФ от продажи акций СберБанка и размещения внутреннего рублевого долга. Правительству пока не нужно привлекать Фонд национального благосостояния, который на 1 сентября 2020 года составлял 178 млрд долларов», — добавили в ЕБРР.

ЕБРР прогнозирует, что из-за пандемии COVID-19 падение ВВП стран, в которых реализуются его программы, составит 3,9% в 2020 году, однако в 2021 году их экономики вернутся к росту, который при этом составит лишь 3,6%. Банк ухудшил прогноз, сделанный им в мае, когда эксперты ЕБРР ожидали сокращения ВВП стран региона на 3,5% в текущем году при росте на 4,8% годом позже.

Опубликованный в четверг доклад охватывает ситуацию в 36 государствах с формирующимися рынками, а также в непризнанном Косове.

«Прогноз понижен по сравнению с маем 2020 года, так как меры социального дистанцирования остаются в силе дольше, чем ожидалось», — отмечается в документе. Авторы доклада подчеркивают, что новый прогноз также следует рассматривать в контексте сохраняющегося в мире высокого уровня неопределенности, связанного с пандемией и принимаемыми властями мерами борьбы с инфекцией.

ЕБРР отмечает сокращение промышленного производства в странах региона на 8,2% во II квартале текущего года по сравнению с тем же периодом 2019 года в связи с влиянием пандемии, отразившимся на структуре спроса и предложения, уровне экспорта, индустрии туризма, переживающей глубокий кризис, а также ценах на сырье, которые существенно упали. Как подчеркивает главный экономист ЕБРР Беата Яворчик, во многих странах наблюдается более сильное падение ВВП, чем в ходе финансового кризиса 2008—2009 годов, и ожидается, что скорость экономического восстановления будет примерно такой же, как после его завершения.

«Возвращение ВВП к показателям, наблюдавшимся до пандемии, ожидается к концу 2021 года», — отметила Яворчик.

Наибольшее падение ВВП в 2020 году ожидается в странах, «сильнее всего зависящих от внешних источников дохода». Албания (9%), Греция (9,5%), Кипр (7,5%), Черногория (9%) и Хорватия (8,5%) лишились большей части поступлений от туризма. Армения (5%), Грузия (5%), Киргизия (9,5%) столкнулись с существенным сокращением объема денежных переводов из-за рубежа.

В Ливане в связи с углублением политического и экономического кризиса после взрыва в порту Бейрута в 2020 году ЕБРР ожидает сокращения ВВП на 22%. Ливан также является единственной страной, где ЕБРР предсказывает дальнейшее сокращение этого показателя в 2021 году (1%).

Для Украины ЕБРР ухудшил как прогноз по сокращению ВВП в 2020 году (с 4,5% до 5,5%), так и прогноз по его росту в 2021-м (с 5% до 3%). Для Белоруссии был улучшен прогноз на 2020 год (сокращение ВВП на 3,5% вместо 5%), однако ухудшен прогноз на 2021 год (рост на уровне 1% по сравнению с 3,5% в майском докладе ЕБРР).



На фоне сокращения государственных расходов и резкого падения внешнего спроса, согласно оценкам банка, на 8% в 2020 году сократится ВВП Словакии. В Словении, где наблюдается похожая ситуация, ЕБРР прогнозирует падение ВВП на 8,3% в текущем году.

