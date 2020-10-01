Банк России в ходе проверки установил факты манипулирования рынками паев ЗПИФ рентного «Капитальные инвестиции» и паев ЗПИФ рентного «Стратегические инвестиции» под управлением ООО «Капитал Эссет Менеджмент» на биржевых торгах, совершенные в 2015—2017 годах профессиональным участником рынка ценных бумаг ООО «ИК «Витус» при участии подконтрольных ему клиентов, сообщает пресс-служба регулятора.

«ООО «ИК «Витус» заключало взаимные сделки с клиентами: ООО «Капитал Сити» и ООО «Риэл Сити» — в период с 30 ноября 2015 года по 31 марта 2016-го на рынке паев ЗПИФ рентного «Капитальные инвестиции» и в период с 30 ноября 2015 года по 21 марта 2017-го на рынке паев ЗПИФ рентного «Стратегические инвестиции», — сказано в сообщении.



По данным регулятора, ООО «ИК «Витус» заключало с клиентами сделки с паями по предварительному соглашению в режиме основных торгов биржи на основании встречных заявок с идентичными параметрами, выставленных с незначительной разницей во времени. «При этом указанные сделки с паями не имели очевидного экономического смысла, а также были направлены на искусственное формирование, поддержание и повышение рыночных цен паев», — отмечает регулятор.

Сделки между ООО «ИК «Витус» и клиентами приводили к существенным отклонениям цены и объема торгов Паями, указывает ЦБ. «В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ряд сделок ООО «ИК «Витус» и клиентов с паями является манипулированием рынками паев. Указанными лицами нарушен запрет, установленный частью 2 статьи 6 Федерального закона», — поясняется в сообщении.

Ранее Банк России принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданные ООО «ИК «Витус», в том числе в связи с нарушениями требований Федерального закона.

Банк России направил ООО «ИК «Витус» предписание о недопущении совершения аналогичных нарушений в дальнейшем.