Банк «Открытие» с 1 октября отказывается от Travel Card, по которой начислялся повышенный кешбэк за перелеты (мили), а СберБанк ухудшает условия по премиальным картам для обслуживания в бизнес-залах, пишут «Известия» . В ВТБ и Газпромбанке сообщили, что сложившаяся эпидемиологическая ситуация повлияла на программы лояльности по тревел-направлениям.

Привилегии по карте банка «Открытие» давали 3 рубля на бонусный счет за каждые потраченные 100 рублей или 2 доллара/2 евро. После накопленные бонусы можно было потратить на гостиницы, авиа- и железнодорожные билеты по всему миру. Теперь пользователи Travel Card будут получать стандартный кешбэк за перелеты. В СберБанке по картам Priority Pass вместо восьми бесплатных проходов в бизнес-залы аэропортов останется только шесть.

В ВТБ отметили, что пандемия напрямую воздействовала на условия лояльности по тревел-направлениям — во время максимальных ограничений на передвижения мотивация копить мили снизилась практически до нуля. Сейчас преимущество есть у программ лояльности, где мильные вознаграждения можно тратить и на другие услуги или предложения, пояснили в ВТБ. В Газпромбанке отметили, что до полного восстановления международного авиасообщения не планируют запускать стимулирующие акции для клиентов.

Сохранить условия по начислению бонусов и кешбэков на путешествия планируют в Ситибанке, Почта Банке, банках «Санкт-Петербург» и «Ак Барс».

По словам экспертов, для банков наименее болезненно сокращать кешбэк именно в туристической области. Финансовым организациям приходится снижать тарифы по кредитам — в том числе из-за госпрограмм, поэтому банки вынуждены компенсировать ряд потерь за счет бонусов, пояснили эксперты. По их словам, за сокращением туристических кешбэков вряд ли последует повышение выгодности других продуктов. Если ранее программы лояльности использовались для стимулирования операций по карте, то теперь внимание смещается в сторону формирования позитивного клиентского опыта. Будущее бонусных предложений от банков зависит от глобальных тенденций в сфере туризма: скорее всего, программы будут нацелены на путешествия внутри страны, либо категория туризма будет совмещена с другими, считают эксперты.