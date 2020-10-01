Банк России для повышения информативности ежемесячной публикации данных о процентных ставках по кредитам и депозитам в рублях будет сопровождать их интерактивными информационными панелями . Об этом в четверг объявила пресс-служба регулятора.

«Расширение формата представления данных станет удобным средством для пользователей, позволяющим в интерактивном режиме проанализировать динамику процентных ставок и их срочную структуру в разрезе основных сегментов рынка. Обновление новых интерактивных информационных панелей будет производиться ежемесячно в сроки, установленные для публикации данных о процентных ставках по кредитам и депозитам в календаре публикации официальной статистической информации», — говорится в релизе.

В пятницу в новом формате представлена информация о процентных ставках и структуре оборота по рублевым депозитам и кредитам за июль этого года. Напомним, что Центробанк ранее уже давал информацию о динамике депозитных и кредитных ставок в указанном месяце (в обзоре «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки»).



Согласно опубликованным сегодня данным, в июле средневзвешенная процентная ставка по вкладам физлиц на срок до года составила 3,43%, свыше года — 4,31% годовых, а по розничным кредитам с этими же сроками — 13,63% и 10,85% соответственно (в том числе по автокредитам — 7,64% и 12,55%). В материалах ЦБ показана динамика по отношению к предыдущему месяцу и в годовом выражении. Также там приводятся ставки для корпоративного сегмента.