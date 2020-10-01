Теперь клиенты банка могут получить кредит на строительство дома на землях сельскохозяйственного назначения.
Банк ДОМ.РФ улучшил условия по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство. Теперь кредитные средства можно направить не только на приобретение участка с одновременным строительством на нем дома, но и на строительство жилого дома на имеющемся в собственности участке, говорится в релизе финучреждения.
«С целью повышения доступности ипотеки банк расширил географию возможного местонахождения объекта строительства — теперь он может находиться на расстоянии до 50 км от ближайшего крупного населенного пункта. Также клиенты банка могут получить кредит на строительство дома на землях сельскохозяйственного назначения — ранее кредитные средства направлялись только на возведение недвижимости на землях населенных пунктов», — сказано в сообщении.
Ипотека на строительство индивидуального жилого дома доступна по ставке от 8,6% при уплате первоначального взноса от 50% и подтверждении доходов выпиской из Пенсионного фонда России.
Срок кредитования по программе составляет до 30 лет. Максимальная сумма ипотеки — 30 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и 10 млн рублей для остальных регионов. Минимальный первоначальный взнос — 20%.
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