Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Тойота Банка на уровне «AAA(RU)» со «стабильным» прогнозом и кредитный рейтинг выпусков облигаций банка также на уровне «AAA(RU)».

Как поясняется в релизе агентства , кредитный рейтинг банка обусловлен очень высокой вероятностью предоставления ему экстраординарной поддержки материнской структурой с высоким уровнем кредитоспособности. Банк полностью принадлежит Toyota Kreditbank GmbH и Toyota Leasing GmbH — структурам, находящимся под контролем Toyota Motor Corporation, напоминают в АКРА.

«Тойота Банк сохраняет умеренно высокий уровень оценки собственной кредитоспособности ввиду сильной позиции по достаточности капитала, сильной оценки риск-профиля и адекватной позиции по ликвидности и фондированию при удовлетворительном бизнес-профиле», — отмечается в релизе.

Аналитики в числе прочего указывают, что стратегия развития банка направлена исключительно на поддержание продаж автомобилей Toyota и Lexus на российском рынке. Заемщики с финансовым положением выше среднего формируют высокую долю в клиентской базе банка, что позволяет ему стабильно демонстрировать прибыльность операций при низком уровне кредитного риска. Уточняется, что доля проблемной задолженности на 30 июня 2020 года составляла 1,7%.



Оценка бизнес-профиля ограничена кэптивным характером бизнеса и его относительно небольшим масштабом ввиду того, что банк сосредоточен на выдаче автокредитов , в то время как аналогичные кредитные организации предлагают клиентам более широкий спектр банковских услуг, пишут эксперты.

