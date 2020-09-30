📰 Банки решили после 1 октября повысить комиссии для интернет-магазинов за оплату товаров картами, так как ЦБ не стал продлевать действие льготной эквайринговой ставки в размере 1%, пишет РБК . Параллельно со снятием ограничений по максимальным ставкам эквайринга платежные системы возвращают и уровень межбанковских комиссий к исходным значениям. Это значит, что издержки эквайринга увеличатся, считают эксперты. Есть риск, что интернет-магазины после повышения комиссий снова пересмотрят свои бизнес-модели и вернутся к использованию обычных POS-терминалов, опасаются эксперты

📰 Банк России с 1 октября начинает продажи иностранной валюты, полученной от сделки со СберБанком: регулятор намерен продать до конца года валюту на 185 млрд рублей, пишет РБК . Ежедневно на рынке будет предлагаться валюты на 2,9 млрд рублей дополнительно к ее продажам для Минфина по бюджетному правилу — объем таких операций сейчас составляет около 2,4–2,5 млрд рублей в день. Экономисты считают, что принятые меры могут помочь укрепиться рублю, оторвавшемуся от фундаментальных значений. Но если дальнейшего падения рубля не удастся избежать, ЦБ сможет задействовать прямые интервенции из золотовалютных резервов.

📰 Правительству пока не удается согласовать все новые долгосрочные инвестиционные проекты в энергетике с требованием президента РФ о том, чтобы рост энергоцен не превышал инфляцию, пишет «Коммерсант» . По прогнозу «Совета рынка», даже в базовом сценарии в 2027–2032 годах рост цены электроэнергии достигнет 5% при прогнозной инфляции 4%. Если правительство одобрит еще и модернизацию ТЭС на Дальнем Востоке и другие проекты, цены подскочат выше 9%. Генерирующие компании скептически относятся к расчетам регулятора, считая, что в них заложен слишком медленный рост потребления электроэнергии.

📰 Абонентов собираются наделить правом обращаться к оператору связи с требованием о блокировке рекламных номеров, пишут «Известия» . Соответствующий проект изменений в закон «О связи» разработало Минцифры. Эксперты предлагают в новый документ включить и создание единого реестра телефонов граждан, не согласных с получением спам-звонков. Предполагается, что Роскомнадзор будет передавать список в компании и в случае нарушения ими запрета вводить штрафы.

📰 Минфин закрыл II квартал по заимствованиям на внутреннем рынке с существенным превышением плановых показателей, пишет «Коммерсант» . Всего было привлечено 1,24 трлн рублей из ранее запланированных 1 трлн рублей — крупные российские инвесторы выкупали на аукционах до 90% размещаемых бумаг. Также гособлигации нередко размещались с существенным дисконтом по цене к вторичному рынку. До конца года план министерства остается напряженным — предстоит привлечь еще 2 трлн рублей.



📰 Секретность российской казны опустится ниже 15% впервые с 2013-го, пишут «Известия» . Это следует из опубликованного проекта бюджета на ближайшие три года. Сумма закрытых расходов в 2021 году составит 3,2 трлн рублей, или 14,9% от общего объема трат в 21,5 трлн рублей. Эксперты поясняют это сокращением госпрограммы вооружений и масштабным антикоронакризисным планом. Казна на следующие три года сверстана с дефицитом в 2,8 трлн рублей.

📰 Правительство предусмотрело в плане восстановления экономики отсрочку на перенос серверов на территорию страны только для систем бронирования авиабилетов, пишет РБК . На зарубежные соцсети и другие сервисы она в итоге не распространится.По словам экспертов, для Facebook и Twitter исполнение требования российского законодательства сейчас вряд ли возможно — это может вызвать вопросы у властей США, где зарегистрированы компании, из-за непростых отношений между странами. Также Роскомнадзор может и дальше выписывать штрафы компаниям, нарушившим требование закона «О персональных данных», но, чтобы заблокировать кого-то, нужно политическое решение.