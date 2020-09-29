ВТБ намерен масштабировать опыт выдачи автокредитов полностью бесконтактно — вплоть до доставки машины заемщику, пишет «Коммерсант», ссылаясь на участников рынка. В период первой волны пандемии банк провел первые подобные единичные сделки, а теперь планирует полноценный пилот. В ВТБ подтвердили эту информацию.

На сайте банка клиентам доступен каталог, где можно выбрать транспортное средство, получить одобрение по кредиту онлайн, забронировать автомобиль у дилера в салоне и после проведения сделки уехать на нем из салона или же заказать доставку, отметили в ВТБ. На первом этапе пилот пройдет в Москве и Санкт-Петербурге. В рамках пилота автомобиль можно выбрать в витрине банка, а также подержанные машины. С помощью в том числе нового сервиса ВТБ планирует с 2021 года увеличивать объем выдач автокредитов, отметили в кредитной организации.

Ранее СберБанк объявил о запуске маркетплейса «СберАвто» — сервиса онлайн-продажи и покупки автомобилей между физлицами. В СберБанке на запрос издания не ответили.

По мнению представителей кредитных организаций, текущие законодательные ограничения пока не позволяют полностью перевести продажу автомобилей в онлайн-канал, и часто клиенты к этому не совсем готовы. Многие банки и другие компании пытаются создать автомобильные классифайды, но пока не видно успешных бизнес-кейсов ни в России, ни за ее пределами, отметили банкиры. Эксперты уверены, что полный перевод автокредитования в онлайн преждевременен. По их словам, в любом случае во всех цепочках, даже с активным переключением общения с клиентом на дистрибьютора, конечная ответственность за сервис и обслуживание остается за дилером.