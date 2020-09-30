Виктор Константинович рассказал, что подразумевает стратегия развития кредитной организации, планируется ли переход Банка от статуса регионального к федеральному, почему важно активно кредитовать реальный сектор экономики, насколько «Кубань Кредит» оказался готов к коронакризису и многое другое.