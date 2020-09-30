Председатель Наблюдательного совета КБ «Кубань Кредит» Виктор Бударин в преддверии 27-й годовщины Банка, которая отмечается сегодня, дал интервью деловым изданиям «Коммерсантъ» и РБК.
Виктор Константинович рассказал, что подразумевает стратегия развития кредитной организации, планируется ли переход Банка от статуса регионального к федеральному, почему важно активно кредитовать реальный сектор экономики, насколько «Кубань Кредит» оказался готов к коронакризису и многое другое.
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