Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев («Единая Россия») предложил депутатам не голосовать за проект трехлетнего бюджета, если финансирование госпрограммы комплексного развития сельских территорий не будет увеличено.

Ранее на проблему недофинансирования госпрограммы указал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, парламентарии совместно с правительством должны найти дополнительные средства для финансирования развития села. В 2021 году на нее планируется выделить почти в пять раз меньше средств, чем было предусмотрено в паспорте, обратил внимание он.

«Финансирование в пять раз меньше. Я посчитал. Это в расчете на один населенный пункт России составляет 200 тысяч рублей в год. Это примерно зарплата заведующего (сельским) клубом. Разве можно на такие деньги оживить жизнь в сельских территориях? Конечно, нет», — сказал Гордеев в ходе правительственного часа с участием министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева.

«Предлагаю депутатам поддержать многонациональный российский народ, проявить характер и не голосовать за бюджет, если он не будет содержать в себе параметры финансирования госпрограммы», — призвал заместитель председателя нижней палаты, который курирует в Думе вопросы сельского хозяйства.