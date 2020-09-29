Суд в США приговорил гражданина России Евгения Никулина к семи годам и четырем месяцам заключения по обвинению в киберпреступлениях. Об этом сообщает РИА Новости, уточняя, что трансляция заседания суда велась в Zoom.

Прокуроры требовали для подсудимого 12 лет и месяц тюрьмы, а защита предлагала приговорить его к уже отбытым четырем годам. Судья сообщил, что после отбытия срока Никулин будет, скорее всего, депортирован в Россию. Ему зачтутся уже отбытые четыре года в тюрьме.

Присяжные ранее признали Никулина виновным по всем девяти пунктам обвинения. Судья согласился с доводами защиты о том, что миллионные оценки убытков компаний, которые взламывал Никулин, возможно, преувеличены, однако в целом ущерб был «значительным».

Суд отказал обвиняемому в проведении нового процесса и вынесении оправдательного приговора.

Никулин не признал вину. В суде он также отказался от последнего слова.

Российский гражданин Евгений Никулин был задержан чешской полицией в сотрудничестве с ФБР США в Праге 5 октября 2016 года. Он был обвинен американскими судебными органами в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и сервисов Dropbox и Formspring в 2012 году. В общей сложности Никулину были предъявлены обвинения в девяти уголовных преступлениях, в том числе в краже примерно 117 млн имен пользователей и паролей и попытке продать затем эти учетные данные другим пользователям на русскоязычных форумах. Согласно данным обвинения, Никулину удалось взломать LinkedIn благодаря тому, что он украл имя пользователя и пароль сотрудника, который работал в штаб-квартире компании в Маунтин-Вью (Калифорния).



В России Никулин также является фигурантом уголовного дела. 10 сентября 2016 года ордер на арест Евгения Никулина был выдан Коптевским районным судом Москвы по обвинению в краже более чем 3,4 тыс. долларов посредством электронной платежной системы Webmoney в 2009 году.

В марте 2018-го Чехия экстрадировала россиянина в Соединенные Штаты, хотя в апреле того же года конституционный суд республики отменил это решение задним числом.



Как сообщила РИА Новости адвокат Никулина Валерия Нечай, ему осталось провести в заключении чуть более двух лет. По ее словам, на приговор будет подана апелляция.