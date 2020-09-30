В работе сервисов Тинькофф Банка произошел сбой, свидетельствуют данные сайта Downdetector , который отслеживает подобные инциденты в режиме реального времени для всех видов сервисов.

Согласно данным этого портала, 59% пользователей, сообщивших о проблеме, не могут войти в систему, 34% не смогли перевести деньги, 6% отмечают «сбой всех сервисов».



До этого у «Тинькофф» наблюдались перебои в работе систем 28, 24 и 9 сентября, показывают данные Downdetector в разделе «Решенные проблемы».