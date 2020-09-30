Законопроект о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов внесен на рассмотрение в Госдуму, говорится в сообщении Кабмина.

«Согласно проекту, доходы бюджета будут устойчиво расти и в 2021 году составят 18,77 трлн рублей, в 2022 году – 20,64 трлн рублей, в 2023 году – 22,26 трлн рублей. Расходы в 2021 году запланированы на уровне 21,52 трлн рублей, в 2022 году – 21,88 трлн рублей, в 2023 году – 23,67 трлн рублей. При этом на реализацию национальных проектов в 2021 году предусмотрено 2,25 трлн рублей, в 2022 году – 2,62 трлн рублей, в 2023 году – 2,79 трлн рублей. Дефицит бюджета в 2021 году будет равен 2,75 трлн рублей, в 2022 году – 1,25 трлн рублей, в 2023 году – 1,41 трлн рублей. Основным источником его финансирования станут государственные заимствования, что позволит сохранить социальную направленность бюджета и ориентир на поступательный рост», — говорится на сайте правительства.

Проект бюджета сверстан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития. Согласно ему, российская экономика в 2021 году вырастет на 3,3%, в 2022 году – на 3,4%, в 2023 году – на 3%. Весь этот период инфляция не будет превышать 4%. Прогнозный объем ВВП в 2021 году составит 115,53 трлн рублей, в 2022 году – 124,22 трлн рублей, в 2023 году – 132,82 трлн рублей.

В Госдуму также направлены проекты бюджетов внебюджетных фондов, основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, прогноз социально-экономического развития и ряд других.