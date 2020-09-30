Правительство России внесло на рассмотрение нижней палаты парламента проект о «заморозке» накопительной части пенсий сроком еще на один год — до конца 2023 года, говорится в официальной базе Госдумы.

«Учет в 2023 году страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном объеме на страховую пенсию не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования, поскольку размер в 16% индивидуальной части тарифа страховых взносов сохраняется, а определение в 2023 году максимального значения и величины индивидуального пенсионного коэффициента в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. No 400-ФЗ «О страховых пенсиях» осуществляется исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии и отсутствия формирования пенсионных накоплений за счет страховых взносов на обязательное пенсионное страхование», — отмечается в пояснительной записке в базе данных Госдумы.

Как говорится в финансово-экономическом обосновании к документу, реализация проекта закона приведет к уменьшению трансферта на обязательное пенсионное страхование в России, передаваемого из федерального бюджета в бюджет ПФР в 2023 году. По предварительной оценке, это составит 669,3 млрд рублей.