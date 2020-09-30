Он проводится ежегодно и приурочен ко дню рождения кредитной организации 28 сентября.

В этом году темой было определено «Особенное лето 2020». В конкурсном состязании приняли участие 190 специалистов, которые представили порядка 500 снимков, – рекордное количество за всю историю фотоконкурса. Часть работ была размещена на фотовыставке в Головном офисе кредитной организации. Победитель определялся голосованием на корпоративном портале.

Первое место заняла специалист по работе с частными клиентами допофиса «Западный» (г. Ростов-на-Дону) Дарья Коцурова с фотографией «Маргарита и пшеница», набравшей наибольшее количество голосов. На второй позиции - специалист отдела поддержки пользователей Александр Гладышев и снимок «Небесная дорога», на третьей - заместитель директора по розничному бизнесу Лабинской региональной дирекции Нина Пицкевич за фотоэтюд «Архыз, озера».

Победителю, по традиции, будет вручен шоколадный фотоаппарат. Памятные подарки от Банка получат все участники конкурса.