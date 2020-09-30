В «Яндексе» подсчитали, во сколько обходится россиянам личный автомобиль, и сравнили эти расходы с тратами при использовании такси и каршеринга. Исследование опубликовано в среду на сайте компании.

«Мы подсчитали, сколько денег ежемесячно уходит на новый автомобиль в течение трех лет после покупки. Заодно сделали калькулятор (ссылка есть в исследовании. — Прим. Банки.ру) для подсчета трат на популярные модели — с учетом ваших маршрутов и средних цен», — рассказали в «Яндексе», уточнив, что изучено было 116 автомобилей (самые популярные машины в самой популярной комплектации).

Авторы исследования учитывали расходы, актуальные для большинства автовладельцев: амортизацию (снижение стоимости автомобиля), траты на топливо, страховку (включая каско ), техобслуживание, мойку, сезонную смену шин и транспортный налог. Расходы на ремонт, парковку и возможные штрафы в стоимость владения не закладывались, так же как и проценты по кредиту на покупку машины .

Почти у всех изученных машин самая большая статья расходов — амортизация: в среднем на нее приходится 53% потерь. На втором месте каско (22%), а затраты на топливо — только на третьем (13% исходя из среднего для России годового пробега).

Амортизация составляет основную часть расходов и зависит от цены автомобиля, поэтому чем дороже машина, тем выше стоимость владения. Самая дорогая машина в списке «Яндекса» — Mercedes-Benz G-класса AMG — стоит 17,4 млн рублей, в месяц ее владелец потеряет примерно 357 тыс. рублей (в том числе 272 тыс. — на амортизации).

Меньше всего теряют владельцы Lada Granta: самая популярная машина в России обходится в 13 тыс. рублей в месяц.

Структура расходов на дорогие и бюджетные машины выглядит по-разному. Чем дороже автомобиль, тем ниже доля затрат на техобслуживание, ОСАГО и особенно на топливо. Так, у владельцев десяти самых дешевых машин на топливо уходит в среднем 5,4 тыс. рублей в месяц — это треть от общей суммы расходов. Владельцы десяти самых дорогих заправляются в среднем на 5,8 тыс. рублей в месяц, но для них это всего 4% от всех затрат.

Три модели «Нивы» — ВАЗ 2121, 2131 и Chevrolet Niva — имеют необычную структуру расходов: на топливе их владелец потеряет больше, чем на амортизации. Дело в относительно небольшой стоимости автомобиля и высоком расходе топлива на километр, поясняют в «Яндексе».

За три года стоимость машин падает более чем на треть, за пять лет — примерно вдвое. Самое сильное снижение происходит в первый год — в среднем на 18%. Дорогие машины теряют в цене быстрее.

Компания также использовала данные «Яндекс.Такси» и каршеринговых сервисов, чтобы оценить, насколько дешевле или дороже этих альтернатив обходится владение личным автомобилем.

Например, в Москве машины, которые стоят до 1 млн рублей, получаются выгоднее и такси, и каршеринга. Владеть машиной стоимостью от 2 млн до 3 млн уже дороже, чем ездить на каршеринге, если пользоваться автомобилями экономкласса, но дешевле, чем на такси по тарифу «Комфорт», выяснили исследователи. «Это если исходить из среднего годового пробега для России. Чем меньше общая протяженность поездок, тем более привлекательными альтернативами становятся такси и каршеринг», — делают оговорку в «Яндексе».



По инфографике в материале также можно сравнить расходы на личный автомобиль и на альтернативы в разных городах и при разном пробеге.