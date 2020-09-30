Вахитовский районный суд Казани продлил домашний арест бывшего главы Татфондбанка Роберта Мусина до 4 января 2021 года, сообщает пресс-служба суда.



В процессе объявлен перерыв до 20 октября.

Процесс по делу Роберта Мусина стартовал 14 августа 2019 года. Адвокат Мусина внес ходатайство о проведении заседания в закрытом режиме, мотивировав тем, что озвученные сведения могут представлять коммерческую и государственную тайну. Суд ходатайство не удовлетворил.

3 июля 2019 года прокуратура Татарстана сообщила, что по делу Роберта Мусина утверждено обвинительное заключение. Ему предъявили обвинение по шести эпизодам ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), которые, по версии следствия, были совершены в период с 2013 по 2016 год.

Мусину инкриминированы выдача необеспеченных кредитов на сумму свыше 18 млрд рублей и уступка права требования по 32 кредитным договорам на 2,7 млрд рублей ООО «МИГ» в обмен на облигации Татфондбанка, которые утеряли свою ликвидность.

Злоупотребления полномочиями также выявлены при получении Татфондбанком кредита на 3,1 млрд рублей в Центробанке на основании заведомо ложных сведений о наличии актива, обеспеченного кредитными договорами с ПАО «Нижнекамскнефтехим», и при выводе залогов по кредитным договорам, ранее заключенным Татфондбанком на общую сумму 20,5 млрд рублей.