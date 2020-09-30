Отменять накопительную часть пенсии имеет смысл после создания в России системы добровольных пенсионных накоплений. Об этом заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов, комментируя письмо Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением отменить накопительную часть пенсии. Министр напомнил, что в России сейчас заморожены перечисления в накопительную часть пенсий.



«Наверное, этот вопрос можно будет рассматривать после того, как будет введена добровольная система накоплений», — сказал Силуанов. По его словам, «людям надо создавать возможности, чтобы они накапливали себе на пенсию и имели после выхода на пенсию минимальное сокращение своих доходов».

«Поэтому давайте сначала создадим такую систему, а потом будем возвращаться к таким кардинальным предложениям», — заключил он.

Согласно действующему законодательству, накопительная пенсия формируется у работающих граждан, родившихся в 1967 году и позже, за счет того, что их работодатели уплачивают страховые взносы на финансирование накопительной пенсии, а также у мужчин 1953—1966 года рождения и женщин 1957—1966 года рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 год работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, у участников программы государственного софинансирования пенсий и у тех, кто направил средства материнского капитала на формирование пенсионных накоплений.



По информации ПФР, несмотря на повышение возраста выхода на страховую пенсию по старости для женщин и мужчин до 60 и 65 лет, назначение накопительной пенсии и других видов выплат пенсионных накоплений (единовременной выплаты средств пенсионных накоплений и срочной пенсионной выплаты) с 1 января 2019 года устанавливается в прежнем порядке: женщинам — в 55 лет, мужчинам — в 60 лет.

Заморозка накопительной части пенсии действует с 2014 года.