Рестораны и кафе не смогут включать в счет чаевые и другие платежи, не касающиеся стоимости самих блюд, следует из новых правил оказания услуг общественного питания. Соответствующие разъяснения опубликованы на сайте Роспотребнадзора.

Новые правила, направленные на защиту прав потребителей услуг общественного питания, утверждены постановлением правительства РФ от 21 сентября 2020 года и будут действовать с 1 января 2021-го.

«Важное нововведение в указанных правилах касается цен на услуги общественного питания. В документе прописано, что цена на услуги общественного питания должна определяться стоимостью продукции, указанной в меню (прейскуранте)», — отмечает Роспотребнадзор.

Так, правилами установлено, что любые платежи, которые не касаются стоимости заказанных блюд и выбранных услуг, не могут быть добавлены в заказ (платежи, комиссии, доплаты, чаевые и др.). «Такой подход должен исключить практику введения потребителей в заблуждение относительно реальных расходов при оказании указанных услуг (когда к стоимости блюд, указанных в меню, прибавляются всевозможные доплаты за обслуживание)», — отмечают в Роспотребнадзоре.

При этом исполнитель, наряду с оказанием услуг общественного питания, вправе предложить потребителю приобрести услуги по организации досуга и другие услуги, но должен однозначно указать на их возмездный или безвозмездный характер. «То есть такие услуги могут быть выбраны потребителем добровольно на основе ознакомления с их потребительскими свойствами и ценой. Потребитель вправе отказаться от оплаты таких дополнительных услуг (расходов), а если они оплачены — потребовать от исполнителя возврата уплаченной суммы», — объясняют в ведомстве.

Правилами также устанавливаются требования к доведению до потребителя во всех случаях необходимого объема информации, на основании которого должна быть обеспечена возможность осуществления правильного выбора услуг. В частности, установлено, что исполнитель обязан довести до сведения потребителей в том числе следующую информацию:

перечень услуг и условия их оказания;

наименование предлагаемой продукции общественного питания с указанием способов приготовления блюд и входящих в них основных ингредиентов;

сведения об объеме (весе) порций готовых блюд и покупных товаров, емкости потребительской тары предлагаемой алкогольной продукции и объеме ее порции;

сведения о пищевой ценности продукции (включая калорийность, содержание белков, жиров, углеводов, а также витаминов, макро- и микроэлементов при добавлении их в процессе приготовления).

По-прежнему исполнитель обязан иметь книгу отзывов и предложений, которая предоставляется потребителю по его требованию. Также в правилах прописано право потребителя получить услугу общественного питания в течение всего режима работы исполнителя.