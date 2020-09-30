Прожиточный минимум в РФ вырастет в 2021 году на 3,7% по сравнению с 2020 годом и достигнет 11 653 рублей, со следующего года этот показатель будет рассчитываться по новой методике. Об этом говорится в правительственном законопроекте, размещенном в среду в электронной базе данных Госдумы.

«С 2021 года законопроектом предлагается установить соотношение величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ и величины медианного дохода в размере 44,2%, что составит 11 653 рубля в абсолютном выражении», — говорится в пояснительной записке к документу.

По сравнению с прогнозируемой величиной прожиточного минимума за 2020 год, отмечает Кабмин, рост составит 3,7%. «Прожиточный минимум будет устанавливаться ежегодно (ранее — ежеквартально)», — следует из сопроводительных материалов.