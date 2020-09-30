Около 40% россиян переживают за возможное снижение доходов, а 26% посчитали такие проблемы несущественными, сообщает РБК со ссылкой на итоги опроса о наибольших страхах, проведенного сервисом «Актион Кадры и HR».

Очень сильно за стабильность национальной валюты серьезно опасаются около 27% участников опросов, а 41% не считают такие опасения существенными.



Потерять работу боятся 26,6% россиян. Гораздо больше, 49,5%, не видят к этому предпосылок и не боятся возможной потери работы.

Опрос проводился на сайте сервиса и с помощью рассылки. Респондентами стали клиенты сервиса: юристы, кадровики, сотрудники охраны труда, бухгалтеры и т. д. В исследовании приняли участие около 6 500 граждан России. Респонденты оценивали каждую потенциальную проблему по 10-балльной шкале в зависимости от своих опасений, где один балл — минимальная обеспокоенность ею, а десять — максимальная.