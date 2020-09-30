Выпуск посвящен 27-летию со дня образования Банка.

Председатель Наблюдательного совета Виктор Бударин со страниц издания поздравил коллектив и партнеров кредитной организации с очередной годовщиной и рассказал о результатах, которые были достигнуты в 2020 году.

Номер также содержит публикации о важных вехах в истории Банка и рассказы опытнейших сотрудников и молодых специалистов о том, почему «Кубань Кредит» стал для них своим.

Заместитель председателя Правления Александр Калинич дал интервью о мероприятиях и мерах поддержки для бизнеса, оказываемых Банком в условия пандемии COVID-19.

В рубрике «Лучший журналистский материал» опубликована статья «Lagom! Жить по средствам» Елены Гольцовой. Автор стала победителем III Открытого творческого конкурса журналистов и СМИ Кубани на темы финансовой грамотности – его итоги подвели в середине сентября.

Один из первых корпоративных клиентов Банка ЗАО «Кубанская марка» 1 ноября отметит свой 30-летний юбилей. По этому поводу журнал побеседовал с генеральным руководителем компании Маратом Степурой.

С новым номером можно ознакомиться в офисах КБ «Кубань Кредит» и на сайте Банка.