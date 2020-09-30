Клиенты ОТП Банка теперь смогут переводить деньги в другие банки по номеру телефона через мобильное приложение или интернет-банк с помощью Системы быстрых платежей, говорится в релизе финучреждения.

«Переводы в СБП доступны всем клиентам банка без дополнительного подключения. Для отправки перевода необходимо открыть соответствующий раздел в мобильном банке и выбрать получателя из телефонного справочника либо ввести номер вручную. Чтобы перевести средства клиенту Сбербанка, необходимо удостовериться, что получатель перевода подключил входящие переводы через СБП в приложении «Сбербанк Онлайн», — отмечается в сообщении.

Сумма переводов без комиссии на счета других банков может достигать 1 млн рублей в месяц.