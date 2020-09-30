Мероприятие прошло в онлайн-формате и собрало 15 команд, ставших сильнейшими в своих регионах.

Финалу предшествовали отборочные состязания на школьном, муниципальном и региональном уровнях. Банк «Кубань Кредит» выступал партнером и соорганизатором на всех этапах соревнования в Краснодарском крае. По результатам финансовых и коммуникативных поединков призовые места распределились следующим образом:

3 место - команда «Инкогнито», лицей «Морской технический» г. Новороссийска;

2 место - команда «Finhub Champions», школа №17 г. Кузнецка (Пензенская область);

1 место - команда «Рокфеллеры», школа №132 г. Барнаула (Алтайский край).

«Участники новороссийской команды серьезно подготовились к заключительному этапу соревнований. Летние каникулы для них стали не только порой отдыха, но и временем расширения финансовых знаний. Школьникам пришлось проштудировать большое количество литературы, обратиться к специалистам за консультациями по вопросам формирования личного бюджета, страхования, налогов, инвестиций, подобрать интересные факты, поработать над ораторским искусством. Ребята достойно представили Краснодарский край на федеральном уровне», – отмечает руководитель проекта «Повышение финансовой грамотности» Банка «Кубань Кредит» Игорь Бусаров.

Чемпионат проводится в рамках реализации проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ», курируемого Министерством финансов России. Как обещают организаторы, в следующем году соревнование будет продолжено.